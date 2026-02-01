Когда-то сказочную страну Ализию охраняли пятеро Героев, и никто не сомневался в их силе. Но во время битвы с темным магом Даркхеллом был разрушен волшебный камень, оберегавший королевство, превратив Героев и жителей Ализии в десятилетних детей, лишив их силы и единства. Казалось, зло победило. Но один из Героев, Даниэль, находит способ снять проклятие и вернуть Героям прежнюю силу. Теперь Героям предстоит вновь объединиться и отправиться навстречу новым приключениям, чтобы восстановить мир и вернуть Ализии ее былое величие. Ведь однажды герой — навсегда герой.