Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
337
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
913
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 412
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 997
Все публикации →
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Кино

Легенды

Когда-то сказочную страну Ализию охраняли пятеро Героев, и никто не сомневался в их силе. Но во время битвы с темным магом Даркхеллом был разрушен волшебный камень, оберегавший королевство, превратив Героев и жителей Ализии в десятилетних детей, лишив их силы и единства. Казалось, зло победило. Но один из Героев, Даниэль, находит способ снять проклятие и вернуть Героям прежнюю силу. Теперь Героям предстоит вновь объединиться и отправиться навстречу новым приключениям, чтобы восстановить мир и вернуть Ализии ее былое величие. Ведь однажды герой — навсегда герой.

Режиссёр
Гийом Ивернель
Продолж.
90 мин.
Премьера
19 февраля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Боевик, Приключение, Фэнтези

