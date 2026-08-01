Легенда о золоте скифов

Семья Гавриловых отправляется на отдых, где их ждет неожиданное приключение, связанное с таинственным исчезновением артефактов из местного музея. Главный герой, сообразительный мальчик Петя, вдохновленный детективными романами своего отца, берется за расследование этого дела, пытаясь впечатлить свою новую знакомую Нину и доказать всем, что он способен раскрыть преступление.