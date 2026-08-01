Легенда о золоте скифов

Семья Гавриловых отправляется на отдых, где их ждет неожиданное приключение, связанное с таинственным исчезновением артефактов из местного музея. Главный герой, сообразительный мальчик Петя, вдохновленный детективными романами своего отца, берется за расследование этого дела, пытаясь впечатлить свою новую знакомую Нину и доказать всем, что он способен раскрыть преступление.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Вячеслав Казанцев
- Актёры
- Алексей Бакуренко, Александр Казачек, Степан Лопатин, Екатерина Михайлова, Наталья Парашкина, Сергей Романюк, Аграфена Петровская, Вадим Бурлаков, Александр Большаков, Станислав Горелов, Анастасия Батанова, Владимир Чернышов, Андрей Аверков
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
-
20 августа 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мистика, Приключение, Комедия