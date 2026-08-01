Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
21°
Чтв, 20
23°
ЦБ USD 85.01 0.47 18/08
ЦБ EUR 98.34 0.83 18/08
Нал. USD 85.90 / 86.25 18/08 14:30
Нал. EUR 99.45 / 100.50 18/08 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 329
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 579
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 833
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 284
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Легенда о золоте скифов

Семья Гавриловых отправляется на отдых, где их ждет неожиданное приключение, связанное с таинственным исчезновением артефактов из местного музея. Главный герой, сообразительный мальчик Петя, вдохновленный детективными романами своего отца, берется за расследование этого дела, пытаясь впечатлить свою новую знакомую Нину и доказать всем, что он способен раскрыть преступление.

Страна
Россия
Режиссёр
Вячеслав Казанцев
Актёры
Алексей Бакуренко, Александр Казачек, Степан Лопатин, Екатерина Михайлова, Наталья Парашкина, Сергей Романюк, Аграфена Петровская, Вадим Бурлаков, Александр Большаков, Станислав Горелов, Анастасия Батанова, Владимир Чернышов, Андрей Аверков
Продолж.
107 мин.
Премьера
20 августа 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мистика, Приключение, Комедия

Еще в кино

Кино
Зловещие мертвецы: Пекло
Кино
На деревню дедушке-2
Кино
Пункт назначения: Мост № 13
Кино
Смешарики сквозь вселенные
Кино
Ешь, молись, худей
Кино
Ассистент в морге
Кино
Крипипаста: Синий малыш
Кино
Время сиять
Кино
Ее личный ад
Кино
Большая арка
Кино
Лунтик. Обратная сторона Луны
Кино
Лидия и Всадник тумана