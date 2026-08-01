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Легенда о Сепере
Кино

Легенда о Сепере

Мальчик Сепер и его верный гепард Бабу отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти свою деревню от темных сил. После нападения морского чудовища Сепер оказывается разлучен со своей семьей. Его путь ведет через древние пещеры пророчеств, где он открывает тайну «семи священных печатей», необходимых для победы над злом. Вместе с мудрым жрецом и отважным героем они сражаются с мифическими существами, иллюзиями и магическими ловушками.

Страна
Великобритания, Турция
Режиссёр
Мехрдад Мехраби Гаргари, Эмад Рахмани
Продолж.
86 мин.
Премьера
20 августа 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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