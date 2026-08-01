Легенда о Сепере

Мальчик Сепер и его верный гепард Бабу отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти свою деревню от темных сил. После нападения морского чудовища Сепер оказывается разлучен со своей семьей. Его путь ведет через древние пещеры пророчеств, где он открывает тайну «семи священных печатей», необходимых для победы над злом. Вместе с мудрым жрецом и отважным героем они сражаются с мифическими существами, иллюзиями и магическими ловушками.