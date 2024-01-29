Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей, и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. Но препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь — самый сказочный финал может стать реальностью.