Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 89.29 -0.32 31/01
ЦБ EUR 96.79 -0.19 31/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 2024 15:29
1 786
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
7 681
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
8 711
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
11 750
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Лед-3

«Формула Кино»

10:30
13:20
16:10
19:00
21:50

«Киномакс»

10:45
13:30
16:15
19:00
21:45

Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей, и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. Но препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь — самый сказочный финал может стать реальностью.

Режиссёр
Юрий Хмельницкий
Актёры
Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозеров, Елена Николаева, Полина Карева, Ирина Улановская, Марта Евстигнеева
Премьера
2024-02-14 00:00:00 в России
Возраст
6+

Еще в кино

Кино
Мастер и Маргарита
Кино
Воздух
Кино
Апокалипсис
Кино
Присцилла: Элвис и я
Кино
Мечты робота
Кино
Конец Славы
Кино
Дорога в один конец
Кино
Танцуй, Селедка!
Кино
Большая гонка. «Ауди» против «Лянчи»
Кино
Из глубины
Кино
Вака — заколдованный воин
Кино
5 сантиметров в секунду