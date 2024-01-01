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Лебединое озеро
27 марта в 19:00
Театр

Лебединое озеро

МКЦ

Постановка Классического Национального Русского балета Виталия Бутримовича. Балет в двух действиях, продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Музыка: П. И. Чайковский

Хореография: Мариус Петипа в редакции В. Бутримовича

Костюмы и декорации: Владимир Жуков

Прима-балерина — Ксения Пухловская

Первый солист — Александр Бутримович

Первая солистка — Анна Свирина

Кордебалет — 30 танцоров и балерин.

Балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан 130 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то что будет волновать людей вечно.

«Классический Национальный Русский балет» — успешная московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Режиссёр
Виталий Бутримович
Возраст
6+
Жанры
Балет