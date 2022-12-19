Ларго Винч. Гнев прошлого

Во время семейного отпуска у красавца и миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.
- Режиссёр
- Оливье Массе-Депасс
- Актёры
- Джеймс Франко, Томер Сислей, Клотильда Эм, Кун Де Бау, Нараян Давид Эктер, Лилия Атанасова, Соня Вашон, Элиза Тиллолой
- Премьера
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2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Триллер