КВН Поющий Косопуз. Концерт СОЮЗ

Шестой традиционный открытый Музыкальный Кубок Рязанской области по КВН «Поющий Косопуз-2026».
Участие в фестивале примут лучшие команды Рязанской области и команды из других регионов России.
В рамках фестиваля традиционно будут учреждены награды участникам:
- обладатели главных призов Фестиваля — «Поющих Косопузов» первой, второйи третьей степени;
- лауреаты фестиваля;
- победители в номинациях: «Мисс Голос» и «Мистер Голос» фестиваля,
- «Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».
Отдельно учреждены призы от партнеров мероприятия.
По окончании мероприятия подарок от организаторов концерт Чемпионов Высшей лиги, звезд ТВ, команды «СОЮЗ»!
Вход для студентов Вузов и Сузов, групп поддержки команд и участникам проекта «Арт веретено» бесплатно!
Готовят команды к игре Чемпионы Высшей лиги, сертифицированный редактор АМиК Александр Юдин (Сок, Самара) и редактор АМиК Руслан Шишкин (Вятка, Киров)
- Возраст
- 12+