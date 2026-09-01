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КВН Поющий Косопуз. Концерт СОЮЗ
12 сентября в 19:00
Театр

КВН Поющий Косопуз. Концерт СОЮЗ

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Шестой традиционный открытый Музыкальный Кубок Рязанской области по КВН «Поющий Косопуз-2026».

Участие в фестивале примут лучшие команды Рязанской области и команды из других регионов России.

В рамках фестиваля традиционно будут учреждены награды участникам:

  • обладатели главных призов Фестиваля — «Поющих Косопузов» первой, второйи третьей степени;
  • лауреаты фестиваля;
  • победители в номинациях: «Мисс Голос» и «Мистер Голос» фестиваля,
  • «Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».

Отдельно учреждены призы от партнеров мероприятия.

По окончании мероприятия подарок от организаторов концерт Чемпионов Высшей лиги, звезд ТВ, команды «СОЮЗ»!

Вход для студентов Вузов и Сузов, групп поддержки команд и участникам проекта «Арт веретено» бесплатно!

Готовят команды к игре Чемпионы Высшей лиги, сертифицированный редактор АМиК Александр Юдин (Сок, Самара) и редактор АМиК Руслан Шишкин (Вятка, Киров)

Возраст
12+