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Курьер

У Хэнка Мэлоуна, элитного курьера, есть три часа, чтобы доставить печень и спасти семилетнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть органом.

Страна
США
Режиссёр
Скотт Во
Актёры
Алан Ритчсон, Оуэн Уилсон, Лейла Джордж, Родриго Санторо, Кейт Бокс, Пета Серджант, Джералдина Хейквилл, Джейкоб Хохуа, Горан Д.Клют, Томас Ларкин, Саломе Чандлер
Продолж.
97 мин.
Премьера
17 сентября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер

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