У Хэнка Мэлоуна, элитного курьера, есть три часа, чтобы доставить печень и спасти семилетнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть органом.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Скотт Во
- Актёры
- Алан Ритчсон, Оуэн Уилсон, Лейла Джордж, Родриго Санторо, Кейт Бокс, Пета Серджант, Джералдина Хейквилл, Джейкоб Хохуа, Горан Д.Клют, Томас Ларкин, Саломе Чандлер
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
-
17 сентября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер