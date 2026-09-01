У Хэнка Мэлоуна, элитного курьера, есть три часа, чтобы доставить печень и спасти семилетнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть органом.