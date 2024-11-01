Молодой пухлощекий курьер Иван Мирошников (Дунаевский) догуливает-дорабатывает последние деньки перед армией — пьет французские духи, играет в карты, разводит в маминой квартире костер, катается на доске, роняет себе на темечко странных размеров дырокол и не то чтобы влюбляется в длинноногую студентку МГУ (Немоляева) из слишком хорошей семьи — скорее чудесно морочит голову ей и ее чувствительному папаше (Басилашвили).
- Страна
- СССР
- Режиссёр
- Карен Шахназаров
- Актёры
- Владимир Меньшов, Анастасия Немоляева, Федор Дунаевский, Светлана Крючкова, Инна Чурикова, Александр Панкратов-Черный, Олег Басилашвили, Эдда Урусова, Николай Корноухов, Андрей Вертоградов
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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1987-06-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама, Драма-комедия