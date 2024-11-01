Молодой пухлощекий курьер Иван Мирошников (Дунаевский) догуливает-дорабатывает последние деньки перед армией — пьет французские духи, играет в карты, разводит в маминой квартире костер, катается на доске, роняет себе на темечко странных размеров дырокол и не то чтобы влюбляется в длинноногую студентку МГУ (Немоляева) из слишком хорошей семьи — скорее чудесно морочит голову ей и ее чувствительному папаше (Басилашвили).