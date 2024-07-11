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Культурная комедия

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
12:00
13:40
15:50
16:00
17:40
17:50
20:00
21:40
22:00

«Формула Кино»

10:45
12:55
15:00
17:05
19:15
21:20
23:25

«Пять Звезд»

10:15
12:10
14:05
16:00
17:55
19:50
21:45

«Киномакс»

10:35
12:35
14:35
16:35
18:35
20:35
23:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:30
12:25
13:35
14:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

14:00
15:55
19:35

«Пять Звезд»

10:15
12:10
14:05
16:00
17:55
19:50
21:45

«Киномакс»

10:35
12:35
14:35
16:35
18:35
20:35

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
13:40
15:50
17:50
20:00
22:00

«Формула Кино»

10:45
12:55
15:00
17:05
19:15
21:20
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:30
12:25
13:35
14:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

14:00
15:55
19:35

«Пять Звезд»

10:15
12:10
14:05
16:00
17:55
19:50
21:45

«Киномакс»

11:35
12:35
14:35
16:35
18:35
20:35

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
13:40
15:50
17:50
20:00
22:00

«Формула Кино»

10:45
13:00
15:05
17:05
19:15
21:20
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:30
12:25
13:35
14:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
16:05
21:55

«Пять Звезд»

10:15
12:10
14:05
16:00
17:55
19:50
21:45

«Киномакс»

11:35
12:35
14:35
16:35
18:35
20:35

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
13:40
15:50
17:50
20:00
22:00

«Формула Кино»

10:45
12:55
15:00
17:05
19:15
21:20
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:30
12:25
13:35
14:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
16:05
21:55

«Пять Звезд»

10:15
12:10
14:05
16:00
17:55
19:50
21:45

«Киномакс»

10:35
12:35
14:35
16:35
18:35
20:35

«Формула Кино»

10:45
12:55
15:00
17:05
19:15
21:20
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:30
12:25
13:35
14:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
16:05
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
13:40
15:50
17:50
20:00
22:00

«Пять Звезд»

10:15
12:10
14:05
16:00
17:55
19:50
21:45

«Киномакс»

10:35
12:35
14:35
16:35
18:35
20:35

«Формула Кино»

10:45
12:55
15:00
17:05
19:15
21:20
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:30
12:25
13:35
14:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
16:05
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
13:40
15:50
17:50
20:00
22:00

«Пять Звезд»

10:15
12:10
14:05
16:00
17:55
19:50
21:45

«Киномакс»

10:35
12:35
14:35
16:35
18:35
20:35

«Формула Кино»

10:45
12:55
15:00
17:05
19:10
21:20
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:30
12:25
13:35
14:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
16:05
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:50
13:40
15:50
17:50
20:00
22:00

Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

Режиссёр
Владимир Котт
Актёры
Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Маргарита Аброськина, Антон Богданов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин
Продолж.
95 мин.
Премьера
2024-07-11 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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