Культурная комедия

Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?
- Режиссёр
- Владимир Котт
- Актёры
- Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Маргарита Аброськина, Антон Богданов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2024-07-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия