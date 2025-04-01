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Культура в помощь Донбассу
20 мая в 19:00
Концерты

Культура в помощь Донбассу

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Концерт «Культура в помощь Донбассу» пройдет в рамках проекта народного артиста России Андрея Соколова совместно с Союзом композиторов Евразии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В программе концерта прозвучат всеми любимые произведения о нашей Родине, а также новые стихотворения и песни о современных событиях, героических подвигах наших военнослужащих на линии боевого соприкосновения в ходе специальной военной операции, о простых людях, которые живут в прифронтовых городах и подвергаются жестоким обстрелам.

Вырученные средства пойдут на помощь участникам специальной военной операции, для поддержки военнослужащих и их семей.

В концертной программе примут участие известные деятели культуры и искусства:

  • Андрей Соколов — актер театра, кино и телевидения, режиссер театра и кино, кинопродюсер, телеведущий и общественный деятель, народный артист России
  • Светлана Лазарева — эстрадная певица, телеведущая, народная артистка России
  • Андрей Батурин — российский композитор, продюсер и общественный деятель, заслуженный артист Ингушетии, руководитель проекта «Культура в помощь Донбассу»
  • Герман Сорин (Герман Грач) — исполнитель шансона и жанра жизненной песни
  • Валерия Тарелкина — исполнительница, студентка ИТИ имени И.Д. Кобзона курса А. Соколова
  • Алика Туаева — исполнительница, студентка ИТИ имени И.Д. Кобзона курса А. Соколова
  • Владимир Бабенко — автор-исполнитель, резидент арт-кластера «Таврида», ведущий федеральных проектов Росмолодежи, платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание», солист и продюсер музыкального проекта «Карманный томик» и народного коллектива Хабаровского края мужского квартета «Триумф», автор гимнов и бренд-треков всероссийских форумов
  • Андрей Глухарев — российский артист с большим голосовым диапазоном и мощной энергетикой. Участник и победитель международных конкурсов и фестивалей «Славянский базар в Витебске», «Голоса России», «Красная гвоздика», «Юрмала Шансон», «Шансон над Волгой» и др.
  • Георгий Барыкин — певец, музыкант и композитор, продюсер, сын Александра Барыкина
  • Вероника Сыромля — певица, победительница телепроекта «Голос. Уже не дети», исполнительница русских народных и авторских песен
  • Лейла Алекперова — певица, пианистка, победительница телепроекта «Голос»

В программе возможны дополнения и изменения.

Возраст
6+