Семнадцатилетняя Гретхен неохотно покидает Америку, чтобы отправиться в курортный городок в немецких Альпах со своим отцом и его новой семьей. По прибытии она понимает, что в тихом раю что-то не так… Идиллия превращается в настоящий кошмар.
- Режиссёр
- Тильман Зингер
- Актёры
- Хантер Шефер, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс, Мартон Чокаш, Астрид Берже-Фрисбе, Грета Фернандес, Калин Морроу, Мила Лью, Сидни ЛаФер, Прошат Мадани
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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2024-08-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов