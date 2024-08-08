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Кукушка

Семнадцатилетняя Гретхен неохотно покидает Америку, чтобы отправиться в курортный городок в немецких Альпах со своим отцом и его новой семьей. По прибытии она понимает, что в тихом раю что-то не так… Идиллия превращается в настоящий кошмар.

Режиссёр
Тильман Зингер
Актёры
Хантер Шефер, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс, Мартон Чокаш, Астрид Берже-Фрисбе, Грета Фернандес, Калин Морроу, Мила Лью, Сидни ЛаФер, Прошат Мадани
Продолж.
102 мин.
Премьера
2024-08-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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