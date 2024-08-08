Семнадцатилетняя Гретхен неохотно покидает Америку, чтобы отправиться в курортный городок в немецких Альпах со своим отцом и его новой семьей. По прибытии она понимает, что в тихом раю что-то не так… Идиллия превращается в настоящий кошмар.