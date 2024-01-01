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16 февраля в 11:00
Выставки

Кухня

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

16 февраля в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается персональная выставка рязанского художника-графика Леонида Агальцова «Кухня».

Леонид Агальцов родился в 2001 году в г. Рязани. В 2017 году начал обучение в Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера. В 2020 году по собственной инициативе закончил обучение. В 2021 году поступил на курс современной живописи в Accademia di Belle Arti di Lecce (Лечче. Италия), но по ряду причин не смог уехать на очное обучение.

На данный момент Леонид Агальцов — рязанский художник-график, скульптор, педагог. Создавая свои работы, он стремится к формированию новой теоэстетики, важной частью которой для художника выступают интерьеры пространств и предметы быта.

Леонид Агальцов с 2018 года принимает активное участие в групповых выставках, проходящих в Рязани — «Параллели. Простые формы» (V фестиваль современного искусства «Фотодом» им. Е. Н. Каширина (2023)), «Река-море» Выставочный зал Рязанского областного художественного музея имени И. П. Пожалостина, «Фрагменты любовной речи» культурное пространство FABRIKA (2022) и др.

Персональные выставки проходили в Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера (2022), «Фотодоме» им. Е. Н. Каширина (2022 и 2023, Рязань), Арт-центре «Борей» (2023, Санкт-Петербург), Арт-центре Пушкинская-10 «Мастерская Полковника» (2023, Санкт-Петербург).На выставке в картинной галерее будет представлено около 85 произведений, выполненных в 2023 году. Объединяющей линией для них станет идея «распада», «разрушения», история о растворении формы в пустом пространстве листа.

Художник работает в технике монотипия, создавая масштабные серии, в галерее будет представлено две из них — «Кухня» и «Пустая комната», а также эскизы и зарисовки к ним.

Произведения Леонида Агальцова отличает особая графичность, утонченность, работа с пятном и фактурой. Главные темы его творчества бытовые — кухня, предметы в комнате, но художник в своих работах уходит от явных форм, стараясь растворить их и сделать главными героями линию, пятно и пространство чистого листа.

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