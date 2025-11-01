Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 18:25
Нал. EUR 93.51 / 94.68 16/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
6 часов назад
294
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 199
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 124
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Куда уехал цирк? Валерий Архипов, Наталия Бодрикова
18 декабря в 11:00
Выставки

Куда уехал цирк? Валерий Архипов, Наталия Бодрикова

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

18 декабря 2025 г. в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений московских художников.

Выставочный проект, посвященный теме цирка — одного из самых ярких, весёлых и многогранных видов зрелищного искусства, объединил двух разных художников — представителей современного изобразительного искусства.

Валерий Валентинович Архипов родился в 1961 г. в Потсдаме (Германия), где служил его отец. Учился в Московском художественном училище памяти 1905 года и ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. В 1993 г. окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Член Московского Союза художников (1993). Член Союза кинематографистов (с 2011). Декан художественного факультета ВГИК с 2009 г., профессор. Заслуженный художник Российской Федерации (2009). Академик РАХ (2020). В настоящее время Валерий Валентинович совмещает педагогическую деятельность с работой художника-постановщика на студии «Мосфильм». Принимал участие в создании более 40 фильмов, получивших известность в нашей стране и за рубежом, удостоенных призами многих международных кинофестивалей. Обладая широким творческим диапазоном, В.В. Архипов активно работает в различных видах графического искусства. С большим успехом прошли персональные выставки станковой и книжной графики автора в России и за рубежом. Работы художника находятся в собраниях ведущих музеев страны, во многих музеях мира и в частных коллекциях.

Наталия Геннадиевна Бодрикова родилась в 1968 г. в Москве. В 1998 г. окончила кафедру художественной керамики Московского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова. Член Московского Союза художников (2001), член Союза художников России (2010). Член-корреспондент РАХ (2023).

Творчество Наталии Бодриковой высоко оценено как коллегами-художниками, так и критикой, а произведения отмечены многочисленными наградами. Она оказала влияние на современное декоративно-прикладное искусство, разработав узнаваемый авторский стиль в условиях многообразия художественно-стилистических направлений. Керамику, по собственному признанию, она выбрала за то, что здесь можно соединить живописные, скульптурные и образные начала. Скульптор-керамист смело экспериментирует, соединяя разные материалы, сочетая керамику с деревом, металлом или стеклом. Работы Бодриковой находятся в частных коллекциях России и многих стран мира.

На выставке, стартующей в Рязани в предновогодние дни, зрителям впервые будет представлено более полусотни графических и скульптурных произведений, выполненных в последние годы. Авторы надеются, что эти работы, вызывающие добрую улыбку, напоенные светом и позитивом, смогут увидеть и жители других регионов.

Выставка работает с 18 декабря 2025 по 22 февраля 2026 г.

Возраст
0+