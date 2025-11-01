Куда уехал цирк? Валерий Архипов, Наталия Бодрикова

18 декабря 2025 г. в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений московских художников.

Выставочный проект, посвященный теме цирка — одного из самых ярких, весёлых и многогранных видов зрелищного искусства, объединил двух разных художников — представителей современного изобразительного искусства.

Валерий Валентинович Архипов родился в 1961 г. в Потсдаме (Германия), где служил его отец. Учился в Московском художественном училище памяти 1905 года и ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. В 1993 г. окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Член Московского Союза художников (1993). Член Союза кинематографистов (с 2011). Декан художественного факультета ВГИК с 2009 г., профессор. Заслуженный художник Российской Федерации (2009). Академик РАХ (2020). В настоящее время Валерий Валентинович совмещает педагогическую деятельность с работой художника-постановщика на студии «Мосфильм». Принимал участие в создании более 40 фильмов, получивших известность в нашей стране и за рубежом, удостоенных призами многих международных кинофестивалей. Обладая широким творческим диапазоном, В.В. Архипов активно работает в различных видах графического искусства. С большим успехом прошли персональные выставки станковой и книжной графики автора в России и за рубежом. Работы художника находятся в собраниях ведущих музеев страны, во многих музеях мира и в частных коллекциях.

Наталия Геннадиевна Бодрикова родилась в 1968 г. в Москве. В 1998 г. окончила кафедру художественной керамики Московского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова. Член Московского Союза художников (2001), член Союза художников России (2010). Член-корреспондент РАХ (2023).

Творчество Наталии Бодриковой высоко оценено как коллегами-художниками, так и критикой, а произведения отмечены многочисленными наградами. Она оказала влияние на современное декоративно-прикладное искусство, разработав узнаваемый авторский стиль в условиях многообразия художественно-стилистических направлений. Керамику, по собственному признанию, она выбрала за то, что здесь можно соединить живописные, скульптурные и образные начала. Скульптор-керамист смело экспериментирует, соединяя разные материалы, сочетая керамику с деревом, металлом или стеклом. Работы Бодриковой находятся в частных коллекциях России и многих стран мира.

На выставке, стартующей в Рязани в предновогодние дни, зрителям впервые будет представлено более полусотни графических и скульптурных произведений, выполненных в последние годы. Авторы надеются, что эти работы, вызывающие добрую улыбку, напоенные светом и позитивом, смогут увидеть и жители других регионов.

Выставка работает с 18 декабря 2025 по 22 февраля 2026 г.