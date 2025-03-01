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Кубок Рязанской области по MUAYTHAI
26 апреля в 14:00
Спорт

Кубок Рязанской области по MUAYTHAI

СШ «Капитан»

26-27 апреля 2025 на Рязанской земле пройдет Кубок Рязанской области по MUAYTHAI. Приглашаем всех желающих принять участие в нашем турнире, а так же прийти и посмотреть бескомпромиссные бои этого зрелищного вида спорта. В турнире планируется участие как бойцов из Рязанской области, так и бойцов из других регионов России.

Соревнования состоятся при поддержке: Минспорт Рязанской области; Динамо Рязань; Спортивная школа «Капитан» г. Рязань; МБУ ДО «СШОР «Юпитер»; Минерал Композит фасады кровля МПК; Ser Chu; Юра Резниченко; Евгений Рожков; Андрей Волков; Роман Иванов.

Расписание соревнований:

  1. 26 апреля суббота: начало в 14.00
  2. 27 апреля воскресенье: начало в 10.00

Возраст
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