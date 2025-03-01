26-27 апреля 2025 на Рязанской земле пройдет Кубок Рязанской области по MUAYTHAI. Приглашаем всех желающих принять участие в нашем турнире, а так же прийти и посмотреть бескомпромиссные бои этого зрелищного вида спорта. В турнире планируется участие как бойцов из Рязанской области, так и бойцов из других регионов России.
Соревнования состоятся при поддержке: Минспорт Рязанской области; Динамо Рязань; Спортивная школа «Капитан» г. Рязань; МБУ ДО «СШОР «Юпитер»; Минерал Композит фасады кровля МПК; Ser Chu; Юра Резниченко; Евгений Рожков; Андрей Волков; Роман Иванов.
Расписание соревнований:
- 26 апреля суббота: начало в 14.00
- 27 апреля воскресенье: начало в 10.00
- Возраст
- 0+