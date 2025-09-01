Кубанский казачий хор

Приглашаем вас на уникальную программу, приуроченную к 214-му Дню рождения Кубанского казачьего хора!

Вас ждут песни, написанные художественным руководителем хора, народным артистом России Виктором Гавриловичем Захарченко на стихи выдающихся классиков и современных поэтов.

Лейтмотивом концерта станет тема любви к Родине. Этим одним из самых сильных чувств наполнены песни Кубанского казачьего хора, пробуждая в зрителях гордость за свой народ, за армию, Родину, вызывая желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. Любовь к Отечеству испокон веков была яркой чертой русского национального духа. Много славных воинов прославили Россию с древних времен и до нашего времени. о родной земле, своем народе, пережитой им истории. Они во все времена имели большую силу, чем пушки. Духоподъемные песни программы «Русь от края до края» помогают выстоять в тяжёлые времена, ощутить единство и получить мощный эмоциональный заряд.

Песни Кубанского казачьего хора — это: