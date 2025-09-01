Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Кубанский казачий хор
3 ноября в 19:00
Кубанский казачий хор

Рязанский дворец молодежи

Приглашаем вас на уникальную программу, приуроченную к 214-му Дню рождения Кубанского казачьего хора!

Вас ждут песни, написанные художественным руководителем хора, народным артистом России Виктором Гавриловичем Захарченко на стихи выдающихся классиков и современных поэтов.

Лейтмотивом концерта станет тема любви к Родине. Этим одним из самых сильных чувств наполнены песни Кубанского казачьего хора, пробуждая в зрителях гордость за свой народ, за армию, Родину, вызывая желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. Любовь к Отечеству испокон веков была яркой чертой русского национального духа. Много славных воинов прославили Россию с древних времен и до нашего времени. о родной земле, своем народе, пережитой им истории. Они во все времена имели большую силу, чем пушки. Духоподъемные песни программы «Русь от края до края» помогают выстоять в тяжёлые времена, ощутить единство и получить мощный эмоциональный заряд.

Песни Кубанского казачьего хора — это:

  • Песни о родной земле и пережитой ею истории.
  • Мощный эмоциональный заряд и ощущение единства.
  • Поддержка духа.
  • Возрождение русских национальных традиций.

Возраст
6+
Жанры
Фолк