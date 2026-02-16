Две семейные пары отправляются на обычный дружеский уикенд в загородном доме. Казалось бы, теплая атмосфера, отдых от города… Но одна из женщин знает страшную тайну — она решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру, в которой герои должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе — кто-то должен умереть.
- Режиссёр
- Евгений Григорьев
- Актёры
- Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Денис Прытков, Валентин Самохин
- Продолж.
- 74 мин.
- Премьера
-
19 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер