Две семейные пары отправляются на обычный дружеский уикенд в загородном доме. Казалось бы, теплая атмосфера, отдых от города… Но одна из женщин знает страшную тайну — она решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру, в которой герои должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе — кто-то должен умереть.