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Крушение рейса
Кино

Крушение рейса

Самолет международного рейса Лос-Анджелес — Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлеченных обломками самолета. Они теряют веру в спасение, но продолжают отчаянную борьбу за жизнь.

Страна
Испания, Новая Зеландия, США, Китай
Режиссёр
Ренни Харлин
Актёры
Аарон Экхарт, Бен Кингсли, Ангус Сэмпсон, Люси Барретт, Ричард Краучли, Молли Белль Райт, Ли Вэньхань, Рози Сымэй Чжао, Наши, Лакота Джонсон, Марк Хэдлоу, Рармиан Ньютон
Продолж.
110 мин.
Премьера
13 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Фильм ужасов, Драма

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