Крушение рейса

Самолет международного рейса Лос-Анджелес — Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлеченных обломками самолета. Они теряют веру в спасение, но продолжают отчаянную борьбу за жизнь.