Крушение рейса

Самолет международного рейса Лос-Анджелес — Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлеченных обломками самолета. Они теряют веру в спасение, но продолжают отчаянную борьбу за жизнь.
- Страна
- Испания, Новая Зеландия, США, Китай
- Режиссёр
- Ренни Харлин
- Актёры
- Аарон Экхарт, Бен Кингсли, Ангус Сэмпсон, Люси Барретт, Ричард Краучли, Молли Белль Райт, Ли Вэньхань, Рози Сымэй Чжао, Наши, Лакота Джонсон, Марк Хэдлоу, Рармиан Ньютон
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Фильм ужасов, Драма