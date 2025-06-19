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Кровавый урожай

Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной из прошлого, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. После того как ужасающий клоун Френдо, некогда невинный талисман городка, начинает беспощадно убивать одноклассников Куинн, девушка понимает, что ей придется совершить невозможное, чтобы выжить.

Режиссёр
Илай Крейг
Актёры
Кевин Дюран, Кэти Дуглас, Уилл Сассо, Аарон Абрамс, Карсон МакКормак, Кассандра Потенза, Верити Маркс, Винсент Мюллер, Дайна Лайтолд, Кейтлин Бейкон, Дилан МакЮэн
Продолж.
97 мин.
Премьера
2025-06-19 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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