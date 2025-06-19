Кровавый урожай

Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной из прошлого, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. После того как ужасающий клоун Френдо, некогда невинный талисман городка, начинает беспощадно убивать одноклассников Куинн, девушка понимает, что ей придется совершить невозможное, чтобы выжить.