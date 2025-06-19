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«Пять Звезд»

11:15
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19:25

«Формула Кино»

10:20
14:50
17:00
19:05

«Пять Звезд»

11:15
15:20
19:25

«Формула Кино»

10:20
14:50
17:00
19:05

«Пять Звезд»

11:15
15:20
19:25

«Формула Кино»

10:20
14:50
17:00
19:05

Тай и Максин — брат и сестра, неразлучная пара кроссовок. Они живут в музее элитной обуви и привыкли к комфорту. Бег на улице, игры в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Однажды коллекционер похищает Максин, и теперь Тай вынужден отправиться на улицы Нью-Йорка, чтобы найти сестру. С него всегда сдували пылинки, но теперь он попадает в удивительный мир самой разной обуви и наконец узнает, какой бывает настоящая жизнь.

Режиссёр
Роб Эдвардс
Премьера
2025-06-19 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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