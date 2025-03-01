«Кристалл времени» — это масштабное, зрелищное, современное, интерактивное шоу с увлекательным сюжетом, невероятными спецэффектами, превращениями и вечной историей борьбы добра и зла в атмосфере сказочного волшебства.

Вы когда-нибудь путешествовали во времени? Если нет, то наш театр предоставляет вам эту уникальную возможность!

Герои шоу приглашают вас в увлекательнейшее приключение, где вы откроете тайны Древних Миров и станете участниками фантастических событий.

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