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Кристалл времени
8 марта в 12:00
Театр

Кристалл времени

Рязанский дворец молодежи

«Кристалл времени» — это масштабное, зрелищное, современное, интерактивное шоу с увлекательным сюжетом, невероятными спецэффектами, превращениями и вечной историей борьбы добра и зла в атмосфере сказочного волшебства.

Вы когда-нибудь путешествовали во времени? Если нет, то наш театр предоставляет вам эту уникальную возможность!

Герои шоу приглашают вас в увлекательнейшее приключение, где вы откроете тайны Древних Миров и станете участниками фантастических событий.

Вас ждут:

  • Профессиональное лазерное шоу;
  • Миллионы мыльных пузырей;
  • 3D малпинг проекции;
  • Пневмо салют из конфетти;
  • Радужный дождь из гигантских воздушных шаров;
  • Подвижные интерактивные игры со всем залом.

Возраст
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