«Кристалл времени» — это масштабное, зрелищное, современное, интерактивное шоу с увлекательным сюжетом, невероятными спецэффектами, превращениями и вечной историей борьбы добра и зла в атмосфере сказочного волшебства.
Вы когда-нибудь путешествовали во времени? Если нет, то наш театр предоставляет вам эту уникальную возможность!
Герои шоу приглашают вас в увлекательнейшее приключение, где вы откроете тайны Древних Миров и станете участниками фантастических событий.
Вас ждут:
- Профессиональное лазерное шоу;
- Миллионы мыльных пузырей;
- 3D малпинг проекции;
- Пневмо салют из конфетти;
- Радужный дождь из гигантских воздушных шаров;
- Подвижные интерактивные игры со всем залом.
- Возраст
- 0+