Крипипаста: Синий малыш

Молодые люди проводят популярный вирусный ритуал из соцсетей по вызову «Синего малыша»: нужно рассказать перед зеркалом страшную историю и призвать дух младенца. Главная опасность — стать участником его кошмарной игры, выйти живым из которой можно только одним путем: разгадать тайну его проклятия.