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Крипипаста: Синий малыш
Кино

Крипипаста: Синий малыш

Молодые люди проводят популярный вирусный ритуал из соцсетей по вызову «Синего малыша»: нужно рассказать перед зеркалом страшную историю и призвать дух младенца. Главная опасность — стать участником его кошмарной игры, выйти живым из которой можно только одним путем: разгадать тайну его проклятия.

Страна
США
Режиссёр
Серхио Гонсалес, Брэндон Пискорик, Кори Бенсон Пауэрс, Брайан Сепанзик, Фелипе Варгас
Актёры
Валерия Сан-Мартин, Хустина Себальос, Даниела Фломбаум, Агустин Ольчезе, Николас Онетти, Милагрос Рибет, Нанну Спаннаусс, Джованни Онетти, Кармела Сумбадо
Премьера
27 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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