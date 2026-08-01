Крипипаста: Синий малыш

Молодые люди проводят популярный вирусный ритуал из соцсетей по вызову «Синего малыша»: нужно рассказать перед зеркалом страшную историю и призвать дух младенца. Главная опасность — стать участником его кошмарной игры, выйти живым из которой можно только одним путем: разгадать тайну его проклятия.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Серхио Гонсалес, Брэндон Пискорик, Кори Бенсон Пауэрс, Брайан Сепанзик, Фелипе Варгас
- Актёры
- Валерия Сан-Мартин, Хустина Себальос, Даниела Фломбаум, Агустин Ольчезе, Николас Онетти, Милагрос Рибет, Нанну Спаннаусс, Джованни Онетти, Кармела Сумбадо
- Премьера
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27 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов