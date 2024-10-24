Крик. Сезон призраков

В преддверии Хэллоуина молодая актриса присоединяется к касту ярмарочного «дома с привидениями», но вскоре ее коллеги-актеры начинают таинственно исчезать один за другим. Выясняется, что за этим стоит загадочный убийца в маске — он превращает сценарий «дома с привидениями» в реальность, и актеры начинают погибать смертью своих персонажей. В ночь на Хэллоуин жестокость становится беспредельной — безжалостный убийца угрожает расправиться со всеми, кто осмелится войти в дом.