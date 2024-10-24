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Крик. Сезон призраков

В преддверии Хэллоуина молодая актриса присоединяется к касту ярмарочного «дома с привидениями», но вскоре ее коллеги-актеры начинают таинственно исчезать один за другим. Выясняется, что за этим стоит загадочный убийца в маске — он превращает сценарий «дома с привидениями» в реальность, и актеры начинают погибать смертью своих персонажей. В ночь на Хэллоуин жестокость становится беспредельной — безжалостный убийца угрожает расправиться со всеми, кто осмелится войти в дом.

Режиссёр
Джейк Ярви
Актёры
Кейтлин Стэк, Джереми Уорнер, Роб Скаллон, Томми Мартин, Брент Бентли, Ана Драгович, Джанет Хурадо, Крейг Бензин, Бруклин Леман, Адам Хинкл
Продолж.
81 мин.
Премьера
2024-10-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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