Крик. Сезон призраков

В преддверии Хэллоуина молодая актриса присоединяется к касту ярмарочного «дома с привидениями», но вскоре ее коллеги-актеры начинают таинственно исчезать один за другим. Выясняется, что за этим стоит загадочный убийца в маске — он превращает сценарий «дома с привидениями» в реальность, и актеры начинают погибать смертью своих персонажей. В ночь на Хэллоуин жестокость становится беспредельной — безжалостный убийца угрожает расправиться со всеми, кто осмелится войти в дом.
- Режиссёр
- Джейк Ярви
- Актёры
- Кейтлин Стэк, Джереми Уорнер, Роб Скаллон, Томми Мартин, Брент Бентли, Ана Драгович, Джанет Хурадо, Крейг Бензин, Бруклин Леман, Адам Хинкл
- Продолж.
- 81 мин.
- Премьера
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2024-10-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов