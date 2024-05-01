Кремлевские вечера-2024

Фестиваль «Кремлевские вечера» пройдет с 12 по 14 июня и будет посвящен творчеству Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечают в 2024 году.

Каждый год внутренний двор Рязанского кремля превращается в импровизированный концертный зал, где звучит музыка в исполнении артистов отечественной академической сцены. Уникальная возможность услышать классику в невероятном архитектурном обрамлении и удивительной акустике.

Концерты будут проходить в Рязанском кремле, однако в случае плохой погоды их перенесут в зал филармонии.

Программа:

12 июня

13.00 Программа по сказкам А.С. Пушкина. Государственный оркестр «Гусляры России», художественный руководитель народный артист России Юрий Евтушенко. Артисты театра Романа Виктюка: Олеся Быкодерова, Кирилл Шендеров, Валерия Энгельс.

14.00 Студия исторического танца «Белый Балъ» представит интерактивную программу «Моды Пушкинской эпохи», которая познакомит больших и маленьких зрителей с модой первой трети XIX века. Гости площадки смогут увидеть дефиле исторического костюма, на котором в формате живой лекции им расскажут, как должна была одеваться дама в течение дня, и продемонстрируют модели платьев эпохи А.С. Пушкина. Так, например, зрителям будет представлено платье, пошитое по акварели А. Брюллова, на котором он изобразил супругу поэта — Наталью Гончарову. Участники программы также смогут ознакомиться со страницами из журналов мод того времени и примерить различные головные уборы и аксессуары. Самым юным гостям дадут подержать настоящий веер и расскажут что такое фероньерка, капор и митенки, а все желающие смогут сфотографироваться с моделями в исторических костюмах. Также на площадке состоится модная викторина и танцевальный мастер-класс.

20.00 Гала-концерт в честь Дня России. Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Художественный руководитель и дирижер Сергей Оселков. Рязанский камерный хор. Художественный руководитель Алексей Ракин. Лауреат международных конкурсов, солистка ГАБТ Ольга Селиверстова (сопрано). Лауреат международных конкурсов Александр Суханов (баритон). Приглашенный солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Елисей Лаптев (бас-баритон). Солистка Рязанской областной филармонии Татьяна Тураева (народный вокал). В программе — оркестровые, оперные и песенные шедевры русской музыки.

13 июня

13.00 Концертная программа «Город влюбленных людей». Творческое объединение «Московский народный хор». Художественный руководитель — Дмитрий Морозов, хормейстер — Татьяна Малкова. Коллектив представит новую программу, посвященную 225-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. В программе прозвучат песни пушкинских мест и произведения, написанные на его стихи. Также в концерте прозвучит музыкальный фольклор Центральной России, Поволжья, Урала и Южных регионов нашей страны, духовные сочинения, популярные песни советских и российских композиторов.

20.00 Концерт Варвары Визбор. Вместе со своим коллективом Варвара создает неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки. На концерте прозвучат избранные композиции из четырех студийных альбомов и, конечно же, не обойдется без всеми любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой Варвары — Юрием Визбором и Адой Якушевой.

14 июня

13.00 Концертная программа «От недр своих». Мужской хор «Древнерусский распев». Основатель и художественный руководитель хора Анатолий Гринденко.

18.00 Лекция «Русское искусство XVll века. Раскол». Лекция о влиянии исторических событий на формирование национальной идентичности и культурных традиций. Об истории русского искусства Нового времени, объединившем дух веры и любви, о необычайном размахе художественной деятельности, в которой нашли отражение чувственные переживания и красота бытия человека на земле, расскажет лектор Мария Зайцева, искусствовед, старший научный сотрудник Рязанского художественного музея.

19.00 Концертное исполнение оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и дирижер — Сергей Оселков. Рязанский камерный хор, художественный руководитель — Алексей Ракин.

Ларина, помещица — Инна Звеняцкая (меццо-сопрано), солистка Московского государственного музыкального театра «Геликон-Опера».

Татьяна, ее дочь — Элеонора Макарова (сопрано), солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Ольга, ее дочь — Полина Шамаева (меццо-сопрано), солистка Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова.

Филипьевна, няня — Лариса Костюк (меццо-сопрано), народная артистка РФ, солистка Московского государственного музыкального театра «Геликон-Опера».

Евгений Онегин — Константин Бржинский (баритон), солист Московского государственного музыкального театра «Геликон-Опера».

Владимир Ленский — Игорь Морозов (тенор), заслуженный артист республики Башкортостан, солист Московского государственного музыкального театра «Геликон-Опера"и приглашённый солист Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Князь Гремин — Родион Паульс (бас), стажер оперной труппы Большого театра.

Ротный/Зарецкий — Алексей Дедов (бас), солист Московского государственного музыкального театра «Геликон-Опера».