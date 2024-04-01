Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
10°
Сбт, 11
10°
Вск, 12
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 90.00 / 100.00 10/05 18:56
Нал. EUR 95.00 / 115.00 10/05 18:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
5 457
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
9 698
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
15 025
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
35 086
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Красная горка в Константинове
12 мая в 11:00
Праздники

Красная горка в Константинове

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

В этот день в музее-заповеднике состоится XIV Межрегиональный фольклорный фестиваль традиционной народной культуры. Вы увидите яркие выступления взрослых и детских коллективов. Для вас будет работать «Улица мастеров», где можно приобрести авторские изделия и сувениры на память. Никого не оставят равнодушными пасхальные игры и забавы, мастер-классы по изготовлению «Константиновской свирели» и росписи деревянных крашенок, интересное представление театра кукол. У вас будет уникальная возможность совершить «Путешествие в прошлое» и подписать открытку на лубочной картинке начала ХХ века. Самых смелых и ловких ждут «Молодецкие потехи».

С творческим приветствием на главной сцене выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».

Возраст
0+