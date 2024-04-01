Красная горка в Константинове

В этот день в музее-заповеднике состоится XIV Межрегиональный фольклорный фестиваль традиционной народной культуры. Вы увидите яркие выступления взрослых и детских коллективов. Для вас будет работать «Улица мастеров», где можно приобрести авторские изделия и сувениры на память. Никого не оставят равнодушными пасхальные игры и забавы, мастер-классы по изготовлению «Константиновской свирели» и росписи деревянных крашенок, интересное представление театра кукол. У вас будет уникальная возможность совершить «Путешествие в прошлое» и подписать открытку на лубочной картинке начала ХХ века. Самых смелых и ловких ждут «Молодецкие потехи».

С творческим приветствием на главной сцене выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».