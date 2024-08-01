Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
23°
Чтв, 05
22°
Птн, 06
23°
ЦБ USD 88.61 -1.39 04/09
ЦБ EUR 97.81 -1.45 04/09
Нал. USD 88.90 / 89.30 04/09 10:25
Нал. EUR 98.80 / 97.80 04/09 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
Вчера 15:50
3 076
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
5 267
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
15 081
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
11 017
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Край любви моей
15 сентября в 15:00
Концерты

Край любви моей

Рязанский дворец молодежи

«Край любви моей» — это увлекательное путешествие в марийскую глубинку, где живет мудрый и трудолюбивый народ мари. Его уникальные традиции, его образ и миропонимание подобно одной странице, которую можно прочитать через творчество артистов филармонии. В мелодичных протяжных песнях, в звуке гуслей, в красочном сплетении национального орнамента, в многоцветной палитре костюмов хранится поэтическая душа народа, его многовековая философия и светлый образ.

В программу концерта вошли танцевальная композиция «Праздничная», хореографическая миниатюра «Одоким», танцевальные картинки «Сватание», «Домой после свадьбы», танцы и песни всех этнических групп мари «Пять пар», «Ильнетская круговая», «Возьмёшь ли шапку, девушка», «Верёвочка», «горномарийские народные игры», а также народные мелодии и сочинения марийских композиторов.

Возраст
6+