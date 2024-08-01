«Край любви моей» — это увлекательное путешествие в марийскую глубинку, где живет мудрый и трудолюбивый народ мари. Его уникальные традиции, его образ и миропонимание подобно одной странице, которую можно прочитать через творчество артистов филармонии. В мелодичных протяжных песнях, в звуке гуслей, в красочном сплетении национального орнамента, в многоцветной палитре костюмов хранится поэтическая душа народа, его многовековая философия и светлый образ.

В программу концерта вошли танцевальная композиция «Праздничная», хореографическая миниатюра «Одоким», танцевальные картинки «Сватание», «Домой после свадьбы», танцы и песни всех этнических групп мари «Пять пар», «Ильнетская круговая», «Возьмёшь ли шапку, девушка», «Верёвочка», «горномарийские народные игры», а также народные мелодии и сочинения марийских композиторов.