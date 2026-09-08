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Край чудес

Юный художник Филипп неожиданно попадает в настоящий Край чудес — тайный волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Его ждет захватывающее приключение, знакомство с фантастическим народом иморов и их удивительными животными. Но из-за вмешательства человека Краю чудес и его обитателям угрожает гибель. Филиппу предстоит во чтобы то ни стало спасти сказочный мир и своих новых друзей!

Страна
Россия
Режиссёр
Денис Чернов
Премьера
10 сентября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези

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