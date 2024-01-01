28 января 2024 г. в кафе-клубе «Старый Парк» состоится акустический концерт с Константином Кулясовым лидером группы АнимациЯ, нашим харизматичным гитаристом Алексеем Салевым и легендарным рок баянистом Рушаном Аюповым.

Будет душевно, весело и просто классно!

Адрес: г. Рязань, Газетный переулок дом 2

«Я люблю свою Родину, вроде бы» — фраза из песни группы «АнимациЯ». Костя Кулясов, лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение.

Ты услышишь полтора десятка ломовейших хитов и самые новые песни!