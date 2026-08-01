Кошмар на улице Корал-Гроув

Юная Саша устраивается няней в элитный, но пользующийся дурной славой городок Корал-Гроув. Няни в семьях здесь не задерживаются, а дети ведут себя странно. На прогулке Саша открывает, что на детской площадке скрывается зловещая сила, превращающая детей в жутких существ. Саша должна открыть тайну этого мира, где все не то, чем кажется, и переиграть зло, чтобы спасти детей.