Кошмар на улице Корал-Гроув

Юная Саша устраивается няней в элитный, но пользующийся дурной славой городок Корал-Гроув. Няни в семьях здесь не задерживаются, а дети ведут себя странно. На прогулке Саша открывает, что на детской площадке скрывается зловещая сила, превращающая детей в жутких существ. Саша должна открыть тайну этого мира, где все не то, чем кажется, и переиграть зло, чтобы спасти детей.
- Страна
- Канада
- Режиссёр
- Фелипе Варгас
- Актёры
- Сочитль Гомес, Аарон Домингес, Зенобия Клопперс, Таня ван Граан, Виктория Фирсова, Женни ле Ру, Тулани Нзонзо, Александер Коэн, Нава Коэн, Джулия Новицки
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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27 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов