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Кошмар на улице Корал-Гроув

Юная Саша устраивается няней в элитный, но пользующийся дурной славой городок Корал-Гроув. Няни в семьях здесь не задерживаются, а дети ведут себя странно. На прогулке Саша открывает, что на детской площадке скрывается зловещая сила, превращающая детей в жутких существ. Саша должна открыть тайну этого мира, где все не то, чем кажется, и переиграть зло, чтобы спасти детей.

Страна
Канада
Режиссёр
Фелипе Варгас
Актёры
Сочитль Гомес, Аарон Домингес, Зенобия Клопперс, Таня ван Граан, Виктория Фирсова, Женни ле Ру, Тулани Нзонзо, Александер Коэн, Нава Коэн, Джулия Новицки
Продолж.
91 мин.
Премьера
27 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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