Королевские приключения

В одном сказочном королевстве жила-была юная, но очень вредная принцесса Злата. Больше всего на свете она любила себя, и все хитрые вельможи этим пользовались. Но однажды в ее саду появляется садовник Мирослав. Он решает помочь принцессе и крадет ее из дворца. Вместе они пускаются в увлекательное, но опасное путешествие. Злате предстоит не только полюбить мир вокруг, но и раскрыть страшную тайну самого садовника.
- Режиссёр
- Радек Беран, Давид Лиси
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
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2025-02-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Фэнтези, Комедия