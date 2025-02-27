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Королевские приключения

«Пять Звезд»

10:45
12:30
14:15
16:00
17:45

«Формула Кино»

10:40
14:25

«Пять Звезд»

10:45
12:30
14:15
16:00
17:45

«Формула Кино»

10:40
14:25

«Пять Звезд»

10:45
12:30
14:15
16:00
17:45

«Формула Кино»

10:40
14:25

В одном сказочном королевстве жила-была юная, но очень вредная принцесса Злата. Больше всего на свете она любила себя, и все хитрые вельможи этим пользовались. Но однажды в ее саду появляется садовник Мирослав. Он решает помочь принцессе и крадет ее из дворца. Вместе они пускаются в увлекательное, но опасное путешествие. Злате предстоит не только полюбить мир вокруг, но и раскрыть страшную тайну самого садовника.

Режиссёр
Радек Беран, Давид Лиси
Продолж.
84 мин.
Премьера
2025-02-27 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Фэнтези, Комедия

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