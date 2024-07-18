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Кореша

Макс угоняет коллекционный «кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком. Он тоже здесь отрабатывает свои грехи.

Режиссёр
Денис Павлов
Актёры
Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост, Игорь Жижикин, Сергей Комаров, Сергей Беляев, Никита Джигурда, Сергей Шароватов
Продолж.
85 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

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