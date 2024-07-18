Макс угоняет коллекционный «кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком. Он тоже здесь отрабатывает свои грехи.
- Режиссёр
- Денис Павлов
- Актёры
- Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост, Игорь Жижикин, Сергей Комаров, Сергей Беляев, Никита Джигурда, Сергей Шароватов
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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2024-07-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия