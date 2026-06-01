Константиновская вечёрка

11 июля предлагаем погрузиться в атмосферу народной культуры на «Константиновской вечёрке», которая пройдёт в рамках фестиваля «Есенин Яр».

Мы подготовили для вас яркую программу. Предлагаем ознакомиться с ней, чтобы найти подходящие для себя мероприятия.

Мастер-классы:

Если вы когда-то мечтали освоить технику узелкового плетения, изготовить глиняную свистульку или сделать аксессуары из природных материалов на память, то тогда это точно отзовётся в вашем сердце.

Мастера будут ждать вас в шатре возле главной сцены с 17:00 до 20:00.

Моноспектакль:

В шатре рядом с Культурным центром в 17:00 будет проходить моноспектакль «На вяку, как на таку» от Екатерины Ряжских, автора уникальных проектов, в основе которых русская традиционная культура. Вас ждут истории жителей сёл и деревень в сочетании с народными песнями.

Лекторий (все лекции проходят в шатре у Культурного центра):

16:00 — лекция с показом «История развития музыкальных инструментов» от Анастасии Дубоделовой. Она расскажет об истории появления и развития музыкальных инструментов от древности до настоящего времени.

18:00 — лекция «Инструментальный феномен: от древности к современности». Перед вами выступят Софья Елисеева и Валерия Народнова, студентки РАМ им. Гнесиных. Вмести с ними вы отправитесь в путешествие в историю инструментального искусства, чтобы открыть неожиданные грани музыкальной культуры.

19:00 — лекция от Михаила Гафина, директора МБУК «Дом-музей братьев Пироговых», на которой вы узнаете о династии братьев Пироговых. Вы погрузитесь в мир, где классическая музыка и крепкие семейные традиции сплелись воедино.

Экскурсии:

19.00 — «Эко-променад на закате»: экскурсия и прогулка по экологической тропе «Константиновское подгорье». Вас ждут тайны, интересные факты, полевые цветы и закатное солнце.

Место встречи: у портрета С.А. Есенина (рядом с Главной сценой).

Музыкальная нота:

19.00 — выступление музейного ансамбля «Есенин-квартет» на главной сцене музея-заповедника. Коллектив готовит для вас новую программу, которая точно покорит ваше сердце.

Ярким аккордом станет проект BELOBOKA. В их творчестве сочетаются народные традиции и современность. Начало в 20:00, не пропустите!