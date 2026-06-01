Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
21°
Срд, 08
19°
Чтв, 09
23°
ЦБ USD 77.97 0.74 07/07
ЦБ EUR 89.26 1.23 07/07
Нал. USD 79.06 / 79.18 07/07 15:50
Нал. EUR 92.21 / 91.90 07/07 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 380
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
1 674
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
2 673
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
2 591
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Константиновская вечёрка
11 июля в 16:00
Праздники

Константиновская вечёрка

Музей-заповедник С. А. Есенина

11 июля предлагаем погрузиться в атмосферу народной культуры на «Константиновской вечёрке», которая пройдёт в рамках фестиваля «Есенин Яр».

Мы подготовили для вас яркую программу. Предлагаем ознакомиться с ней, чтобы найти подходящие для себя мероприятия.

Мастер-классы:

Если вы когда-то мечтали освоить технику узелкового плетения, изготовить глиняную свистульку или сделать аксессуары из природных материалов на память, то тогда это точно отзовётся в вашем сердце.

Мастера будут ждать вас в шатре возле главной сцены с 17:00 до 20:00.

Моноспектакль:

В шатре рядом с Культурным центром в 17:00 будет проходить моноспектакль «На вяку, как на таку» от Екатерины Ряжских, автора уникальных проектов, в основе которых русская традиционная культура. Вас ждут истории жителей сёл и деревень в сочетании с народными песнями.

Лекторий (все лекции проходят в шатре у Культурного центра):

16:00 — лекция с показом «История развития музыкальных инструментов» от Анастасии Дубоделовой. Она расскажет об истории появления и развития музыкальных инструментов от древности до настоящего времени.

18:00 — лекция «Инструментальный феномен: от древности к современности». Перед вами выступят Софья Елисеева и Валерия Народнова, студентки РАМ им. Гнесиных. Вмести с ними вы отправитесь в путешествие в историю инструментального искусства, чтобы открыть неожиданные грани музыкальной культуры.

19:00 — лекция от Михаила Гафина, директора МБУК «Дом-музей братьев Пироговых», на которой вы узнаете о династии братьев Пироговых. Вы погрузитесь в мир, где классическая музыка и крепкие семейные традиции сплелись воедино.

Экскурсии:

19.00 — «Эко-променад на закате»: экскурсия и прогулка по экологической тропе «Константиновское подгорье». Вас ждут тайны, интересные факты, полевые цветы и закатное солнце.

Место встречи: у портрета С.А. Есенина (рядом с Главной сценой).

Музыкальная нота:

19.00 — выступление музейного ансамбля «Есенин-квартет» на главной сцене музея-заповедника. Коллектив готовит для вас новую программу, которая точно покорит ваше сердце.

Ярким аккордом станет проект BELOBOKA. В их творчестве сочетаются народные традиции и современность. Начало в 20:00, не пропустите!

Возраст
12+