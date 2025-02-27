Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.
- Режиссёр
- Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
- Актёры
- Юрий Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева, Василий Слепцов
- Премьера
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2025-02-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма