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Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

Режиссёр
Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
Актёры
Юрий Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева, Василий Слепцов
Премьера
2025-02-27 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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