Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 06
Пнд, 07
10°
Втр, 08
ЦБ USD 84.28 -0.1 05/04
ЦБ EUR 92.99 -0.17 05/04
Нал. USD 86.50 / 86.00 05/04 16:30
Нал. EUR 94.55 / 96.00 05/04 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
11 774
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
15 962
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
15 756
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
22 859
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Концертная программа Валентины Рязановой «Отражение»
12 апреля в 17:00
Концерты

Концертная программа Валентины Рязановой «Отражение»

МКЦ

Валентина Рязанова совместно с инструментальной группой «Вега», танцевальным коллективом «Частная коллекция» и студией народного пения «Лелюшки» представят зрителю свою новую концертную программу, посвященную знаменательным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Разнообразный репертуар позволит каждому зрителю найти отражение своей души, прошлого русского народа, позволит окунуться в атмосферу русского творчества с ноткой его авторского прочтения.

На сцене прозвучат песни на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого, патриотические композиции военных лет и народные произведения Рязанской области.

Этот концерт станет глубоким погружением в мир русской души, где музыка переплетается с историей и поэзией. Приходите, чтобы почувствовать силу искусства, объединяющую поколения.

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.

Возраст
0+