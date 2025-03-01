Концертная программа Валентины Рязановой «Отражение»

Валентина Рязанова совместно с инструментальной группой «Вега», танцевальным коллективом «Частная коллекция» и студией народного пения «Лелюшки» представят зрителю свою новую концертную программу, посвященную знаменательным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Разнообразный репертуар позволит каждому зрителю найти отражение своей души, прошлого русского народа, позволит окунуться в атмосферу русского творчества с ноткой его авторского прочтения.

На сцене прозвучат песни на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого, патриотические композиции военных лет и народные произведения Рязанской области.

Этот концерт станет глубоким погружением в мир русской души, где музыка переплетается с историей и поэзией. Приходите, чтобы почувствовать силу искусства, объединяющую поколения.

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.