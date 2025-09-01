Концерт эстрадно-духового оркестра «Мотивы осени»

Дорогие друзья! Приглашаем вас на концерт нашего эстрадно-духового оркестра, которому исполняется 1 год!

В ПРОГРАММЕ:

Первое отделение — изысканные джазовые композиции;

Второе отделение — популярные хиты и эстрадные номера, где все будут подпевать!

От классики джаза до современных мелодий — вас ждет незабываемое музыкальное путешествие, наполненное энергией и эмоциями!

Особенности концерта:

Живое звучание духовых инструментов;

Яркие эстрадные номера.

Руководитель коллектива — Алексей Соловьев; дирижер — заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Сергей Кисс.

Не упустите возможность провести воскресный день в ритме музыки! Давайте вместе отпразднуем первый день рождения оркестра!