Концерт Эллы Хрусталевой «Мой день»

1 ноября Муниципальный культурный центр приглашает зрителей на концерт Эллы Хрусталевой. Элла Хрусталева — поэт, аранжировщик, пианистка, руководитель джазового вокального коллектива, музыкант, заявивший о себе на всю страну в проектах Первого телеканала «Голос» и «Победитель». Элла Хрусталева — исполнительница джазовых произведений, современных песен и романсов. Зрителей ждут новые и уже полюбившиеся песни. Радость и незабываемые впечатления гарантированы!

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.

Вход — по пригласительным билетам.