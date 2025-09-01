Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
545
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 854
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 234
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 541
Концерт Эллы Хрусталевой «Мой день»
1 ноября в 17:00
Концерты

Концерт Эллы Хрусталевой «Мой день»

МКЦ

1 ноября Муниципальный культурный центр приглашает зрителей на концерт Эллы Хрусталевой. Элла Хрусталева — поэт, аранжировщик, пианистка, руководитель джазового вокального коллектива, музыкант, заявивший о себе на всю страну в проектах Первого телеканала «Голос» и «Победитель». Элла Хрусталева — исполнительница джазовых произведений, современных песен и романсов. Зрителей ждут новые и уже полюбившиеся песни. Радость и незабываемые впечатления гарантированы!

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.

Вход — по пригласительным билетам.

Возраст
6+