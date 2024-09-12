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Команда монстров

Доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами! День за днем она изучает «привидениеведение» — науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе. Однажды Элли и ее команде монстров предстоит отправиться в город людей — путешествие, полное приключений и опасностей.

Режиссёр
Пит Де Рикер, Еспер Меллер, Йенс Меллер
Продолж.
87 мин.
Премьера
2024-09-26 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези

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