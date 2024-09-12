Команда монстров

Доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами! День за днем она изучает «привидениеведение» — науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе. Однажды Элли и ее команде монстров предстоит отправиться в город людей — путешествие, полное приключений и опасностей.
- Режиссёр
- Пит Де Рикер, Еспер Меллер, Йенс Меллер
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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2024-09-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Фэнтези