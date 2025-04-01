СССР, лето 1980 года. Шесть юных гандболисток накануне важнейших соревнований. Тренер требует дисциплины и полной отдачи. Однако девочки хотят жить, любить и начинают искать счастье не только в спорте.

Разве можно думать о победе, если в сердце живет любовь, а в голове только мысли о свадьбе и в добавок еще где-то бродит чудовищная ревность? В жизни всегда приходится делать выбор.

Что же они выберут? Любовь или спорт? Будет ли правильным их выбор, когда на кон поставлены личные интересы и интересы коллектива?