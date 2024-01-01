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Когда ангелы шутят
10 февраля в 19:00
Театр

Когда ангелы шутят

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Сказка для взрослых. Верите вы в чудеса или нет, но эта история недаром случилась именно в Рождество. Когда в ночь на Рождество незнакомка становится твоей неотступной спутницей, когда привычная жизнь рушится, словно карточный домик — стремительно и неотвратимо, — надо остановиться и поверить в Чудо. Может быть, это ангелы-хранители вершат твою судьбу… Все мы представляем ангелов ангелами. Только в истории Ольги Степновой «Когда ангелы шутят» бывают и слегка неправильные ангелы. Ангелы, которые поспорили о судьбах своих подопечных. Это комедия о полярно разных людях: консервативном адвокате Вадиме и взбалмошной актрисе Дине. Их ангелы- хранители решают подшутить и скрепляют ладони своих подопечных. Но у Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки! Романтическая комедия, наполненная светлыми чувствами, музыкой, предвосхищением чуда и верой в будущее, подарит удивительные впечатления и незабываемый вечер в театре. В 2020 году спектакль был признан лучшей антрепризой 18-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Режиссёр
Валерия Итименева
Актёры
Светлана Антонова, Григорий Сиятвинда, Олег Соколов, Елена Бирюкова, Петр Красилов, Илья Шакунов, Дмитрий Мухамадеев
Возраст
12+
Жанры
Комедия