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Код сна

В мире ближайшего будущего Бакс ищет пропавшую сестру-близнеца Эйприл, которая умеет записывать сны в цифровом формате. Поиски превращаются в опасное погружение в мир корпораций, паранойи и стирающей границы между реальностью и сном.

Страна
США
Режиссёр
Мишель К.Паранди
Актёры
Лилли Круг, Коннор Сторри, Тудор Чирила, Шербан Павлу, Туриалай Акбари, Марьюс Киву, Юлиан Постелнику, Лавиния Постолаке, Берите Лабелль, Андреа Василе, Даниела Нане
Продолж.
96 мин.
Премьера
27 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Научная фантастика, Драма

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