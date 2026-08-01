В мире ближайшего будущего Бакс ищет пропавшую сестру-близнеца Эйприл, которая умеет записывать сны в цифровом формате. Поиски превращаются в опасное погружение в мир корпораций, паранойи и стирающей границы между реальностью и сном.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Мишель К.Паранди
- Актёры
- Лилли Круг, Коннор Сторри, Тудор Чирила, Шербан Павлу, Туриалай Акбари, Марьюс Киву, Юлиан Постелнику, Лавиния Постолаке, Берите Лабелль, Андреа Василе, Даниела Нане
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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27 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Научная фантастика, Драма