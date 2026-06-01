«КОД ДОБРА»: на Рязанской ВДНХ пройдет большой фестиваль социального предпринимательства.
5 июля на Рязанскую ВДНХ! С 17:00 до 22:00 Центр «Мой бизнес» приглашает всех на фестиваль социального предпринимательства
Что ждет гостей:
- Интерактивные площадки: творчество, наука, спорт и развитие.
- Мастер‑классы: от оригами и лепки до робототехники и первых шагов в пайке.
- Современный мечевой бой под руководством инструкторов.
- Секреты нейрогимнастики и дыхательных практик для бодрости и спокойствия.
В финале — концерт с рязанскими кавер‑группами NEON и «Есенин Street».
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