«КОД ДОБРА»: на Рязанской ВДНХ пройдет большой фестиваль социального предпринимательства.

5 июля на Рязанскую ВДНХ! С 17:00 до 22:00 Центр «Мой бизнес» приглашает всех на фестиваль социального предпринимательства

Что ждет гостей:

Интерактивные площадки: творчество, наука, спорт и развитие.

Мастер‑классы: от оригами и лепки до робототехники и первых шагов в пайке.

Современный мечевой бой под руководством инструкторов.

Секреты нейрогимнастики и дыхательных практик для бодрости и спокойствия.

В финале — концерт с рязанскими кавер‑группами NEON и «Есенин Street».