Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
27°
Сбт, 04
28°
Вск, 05
20°
ЦБ USD 77.23 -0.7 04/07
ЦБ EUR 88.03 -0.68 04/07
Нал. USD 78.70 / 79.60 03/07 18:15
Нал. EUR 92.70 / 92.60 03/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
5 часов назад
290
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
Вчера 14:01
593
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
1 472
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
2 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Код добра
5 июля в 17:00
Праздники

Код добра

Рязанская ВДНХ

«КОД ДОБРА»: на Рязанской ВДНХ пройдет большой фестиваль социального предпринимательства.

5 июля на Рязанскую ВДНХ! С 17:00 до 22:00 Центр «Мой бизнес» приглашает всех на фестиваль социального предпринимательства

Что ждет гостей:

  • Интерактивные площадки: творчество, наука, спорт и развитие.
  • Мастер‑классы: от оригами и лепки до робототехники и первых шагов в пайке.
  • Современный мечевой бой под руководством инструкторов.
  • Секреты нейрогимнастики и дыхательных практик для бодрости и спокойствия.

В финале — концерт с рязанскими кавер‑группами NEON и «Есенин Street».

Возраст
0+