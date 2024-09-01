Княжна Мэри

Романтическая драма по повести М. Ю. Лермонтова.

Спектакль по повести Лермонтова «Княжна Мери», одной из частей романа «Герой нашего времени». Небольшой отрезок жизни офицера Григория Печорина.

На кавказском курорте кокетливая княжна Мери Лиговская становится предметом соперничества двух молодых военных: Печорина и Грушницкого. В результате эта недостойная игра забавляет одного и убивает другого.

Спектакль, как и роман, представлен в виде дневника, и, озвученный со сцены, дневник этот превращается в одну тяжёлую и страстную исповедь.