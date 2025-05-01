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Книжная ярмарка — Гаражка издательства МИФ
13 июня в 11:00
Выставки

Книжная ярмарка — Гаражка издательства МИФ

4912

4912

11:00

4912

11:00

4912

11:00

Рязань ждут книжные выходные: в город возвращается книжная ярмарка — Гаражка издательства МИФ.

Ждем вас 13, 14 и 15 июня в пространстве «4912», 2 этаж (Соборная площадь, 21, 4-й вход) с 11:00 до 20:00

Для Рязани МИФ приготовит 4000 книг: новинки по культуре, психологии, бизнесу — приходите присмотреть, чем пополнить книжную полку. Будут новинки в серии «Мифы от и до» и, конечно, классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории. Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов. Также вас ждут фэнтези, детективы и романы от МИФ. Прозы, комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.

А в пятницу и субботу приглашаем на лекции соавторов книги «Интимная Русь» Натальи Серегиной и журналиста и автора книги «Недурные слова» Сергея Антонова:

13 июня, 14:00 — «Интимная Русь. Жизнь без Домостроя, грех, любовь и колдовство» (16+)

14 июня, 16:00 — «Откуда пошла матерная ругань на Руси» (18+)

До встречи на Гаражке МИФа

Возраст
18+