Группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба, — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.
- Режиссёр
- Мартин Кэмпбелл
- Актёры
- Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Таз Скайлар, Рей Фирон, Руфус Джонс, Стелла Стокер, Ли Бордман, Ричард Хоуп, Акиэ Котабэ, Рича Пракаш, Мелисса Хамлер, Ребекка Беллавия, Рейчел Квок
- Премьера
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2025-02-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма