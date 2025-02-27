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Группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба, — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.

Режиссёр
Мартин Кэмпбелл
Актёры
Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Таз Скайлар, Рей Фирон, Руфус Джонс, Стелла Стокер, Ли Бордман, Ричард Хоуп, Акиэ Котабэ, Рича Пракаш, Мелисса Хамлер, Ребекка Беллавия, Рейчел Квок
Премьера
2025-02-27 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма

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