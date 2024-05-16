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Каждый мечтает о собаке

Юрка — замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба.

Режиссёр
Ольга Беляева
Актёры
Вера Островская, Борис Дейков, Макар Фомин, Вероника Васильева, Данила Харенко, Елизавета Медведева, Иван Колесников, Екатерина Шпица, Дмитрий Муляр, Сергей Никоненко, Константин Крюков, Игорь Костолевский, Ирина Купченко, Евгения Дмитриева, Борис Каморзин, Тамара Акулова, Сергей Кемпо, Александр Ефимов
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-05-16 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма

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