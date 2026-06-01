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Касса невест

Недалекое будущее, где люди могут перемещаться во времени — правда, только избранные. Лаврика, обаятельного мошенника и альфонса, разоблачили, и он остался без источника дохода. Единственный для героя способ поправить положение — выполнить задание миллиардера Больцмана и отправиться в прошлое за кубком Гименея. Лаврик переносится в Москву 1913 года и начинает охоту за артефактом, который находится в Кассе невест — банке, где копится приданое. Но планы Лаврика стремится разрушить Варя, принципиальная девушка, которая тоже состоит в Кассе и имеет сверхчутье на обманщиков. Лаврик придумывает план, как перехитрить Варю и с ее помощью провернуть аферу.

Страна
Россия
Режиссёр
Руслан Бальтцер
Актёры
Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин, Снежана Самохина, Никита Шишкин, Егор Дружинин, Сергей Епишев, Ника Фисенко, Елена Махова, Артем Гайдуков, Ольга Тумайкина, Екатерина Моргунова, Борис Смолкин
Продолж.
88 мин.
Премьера
2 июля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Исторический фильм, Научная фантастика, Комедия, Приключение

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