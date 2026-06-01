Касса невест

Недалекое будущее, где люди могут перемещаться во времени — правда, только избранные. Лаврика, обаятельного мошенника и альфонса, разоблачили, и он остался без источника дохода. Единственный для героя способ поправить положение — выполнить задание миллиардера Больцмана и отправиться в прошлое за кубком Гименея. Лаврик переносится в Москву 1913 года и начинает охоту за артефактом, который находится в Кассе невест — банке, где копится приданое. Но планы Лаврика стремится разрушить Варя, принципиальная девушка, которая тоже состоит в Кассе и имеет сверхчутье на обманщиков. Лаврик придумывает план, как перехитрить Варю и с ее помощью провернуть аферу.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Руслан Бальтцер
- Актёры
- Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин, Снежана Самохина, Никита Шишкин, Егор Дружинин, Сергей Епишев, Ника Фисенко, Елена Махова, Артем Гайдуков, Ольга Тумайкина, Екатерина Моргунова, Борис Смолкин
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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2 июля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Исторический фильм, Научная фантастика, Комедия, Приключение