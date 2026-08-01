Капкан времени

Недалекое будущее. Улицы кишат негодяями всех мастей. Корпорация, желающая получить единоличную власть, выпускает смертоносные часы для преступников, заставляя их уничтожать друг друга ради свободы. Только один из них может свергнуть всю систему изнутри.