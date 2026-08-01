Капкан времени

Недалекое будущее. Улицы кишат негодяями всех мастей. Корпорация, желающая получить единоличную власть, выпускает смертоносные часы для преступников, заставляя их уничтожать друг друга ради свободы. Только один из них может свергнуть всю систему изнутри.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Джастин Прайс
- Актёры
- Харви Кейтель, Тайриз Гибсон, Франци Шисслер, Фрэнк Грилло, Джейкоб Артист, Петер Стормаре, Сесили Леон Коннелл, Бретт Каллен, Ник Лорен, Джозеф Джулиан Сория, Брайан Курландер
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
-
13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Научная фантастика, Драма