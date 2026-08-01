Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
16°
Птн, 14
18°
Сбт, 15
19°
ЦБ USD 83.81 0.81 14/08
ЦБ EUR 96.75 0.97 14/08
Нал. USD 84.46 / 85.15 13/08 18:15
Нал. EUR 97.81 / 97.90 13/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
987
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 629
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 216
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 093
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Капкан времени
Кино

Капкан времени

Недалекое будущее. Улицы кишат негодяями всех мастей. Корпорация, желающая получить единоличную власть, выпускает смертоносные часы для преступников, заставляя их уничтожать друг друга ради свободы. Только один из них может свергнуть всю систему изнутри.

Страна
США
Режиссёр
Джастин Прайс
Актёры
Харви Кейтель, Тайриз Гибсон, Франци Шисслер, Фрэнк Грилло, Джейкоб Артист, Петер Стормаре, Сесили Леон Коннелл, Бретт Каллен, Ник Лорен, Джозеф Джулиан Сория, Брайан Курландер
Продолж.
87 мин.
Премьера
13 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Научная фантастика, Драма

Еще в кино

Кино
40 свиданий, 40 ночей
Кино
Самурай и пленник