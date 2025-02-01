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Канцлер Ги
2 марта в 19:00
Концерты

Канцлер Ги

Старый парк

Традиционный акустический концерт Канцлер Ги в рязанском кафе «Старый парк».

Канцлер — музыкант, рок-менестрель, лидер группы «Брэган д’Эрт». Ее музыку невозможно уместить в рамки одного жанра. Песни звучат то балладами, то настоящим роком, а порой кантри и блюзом. Тематика их также поражает воображение. Канцлер играет с реалиями разных эпох, начиная от Древнего Египта и заканчивая Ренессансом, путешествует по мирам фэнтези-книг и дружит с мифологией кельтов, шумеров, африканцев.

Ждем на сольном концерте в уютном пространстве кафе поклонников, а также всех, кто любит мечтать и путешествовать в мыслях по временам, эпохам, разным странам и книгам.

Возраст
6+