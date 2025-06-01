Камень. Ножницы. Бумага

18 июля в 18.00 «Фотодом» приглашает на открытие выставки Александра Филиппова — классика российской фотографии, чьи работы хранятся в собраниях РОСФОТО, Русского музея, Российской национальной библиотеки и других значимых институций. На рязанской площадке автор представит три своих знаковых серии.

Визуальный язык Александра Филиппова балансирует между иронией и философской глубиной, а его работы существуют в пространстве между игровой деконструкцией реальности и тонким наблюдением за повседневностью.

«Лебедь, Рак и Щука» описывает мир как бесконечное пересечение противоположностей: живое и неживое, земля и воздух, огонь и вода. Филиппов играет с условностями, превращая фотографию в пространство, где «несогласные» образы обретают гармонию. Здесь важно не столько сюжетное разрешение, сколько сам момент нарушения границ — точка сингулярности, из которой рождается новый смысл.

«Очевидный Петербург» — серия, начатая в 1987 году. Попытка зафиксировать город, который видели Пушкин, Достоевский, Бродский. Но это не ностальгия по утраченному, а взгляд на Петербург как на событие, свидетелями которого мы остаемся. Кадры отбираются по принципу «очевидности» — будто город сам диктует, что должно стать изображением.

«Петербург. Прогноз погоды». Петербургская погода давно стала культурным кодом, а ее прогноз — поводом для коллективной рефлексии. Но Филиппов снимает не погоду, а ее ожидание, ту самую разницу между предсказанным и случившимся. Кадры сделаны «вопреки», а не «благодаря» — как внезапный дождь среди ясного неба или луч солнца в ноябрьской мгле.