Как я встретил ее маму

Можно вывезти юношу с Кавказа, но Кавказ из юноши — никогда. Видимо, так посчитали кавказские родственники обрусевшего осетина, когда решили помочь ему, следуя древней традиции, прокатить его питерскую невесту до аула! Но что если в итоге в машине окажется совсем не та невеста, семья узнает главную тайну Давида, а для всех собравшихся гостей свадьбу все равно нужно будет провести? Тогда наступит «Кавказский Болливуд».