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Как я встретил ее маму

Можно вывезти юношу с Кавказа, но Кавказ из юноши — никогда. Видимо, так посчитали кавказские родственники обрусевшего осетина, когда решили помочь ему, следуя древней традиции, прокатить его питерскую невесту до аула! Но что если в итоге в машине окажется совсем не та невеста, семья узнает главную тайну Давида, а для всех собравшихся гостей свадьбу все равно нужно будет провести? Тогда наступит «Кавказский Болливуд».

Режиссёр
Егор Сальников
Актёры
Мамука Патарава, Елизавета Кононова, Грант Тохатян, Дмитрий Красилов, Наталья Щукина, Армэн Арушанян, Арарат Кещян, Эвелина Бледанс, Алексей Бухтояров, Денис Доронин
Продолж.
85 мин.
Премьера
2024-05-09 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия