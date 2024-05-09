Как я встретил ее маму

Можно вывезти юношу с Кавказа, но Кавказ из юноши — никогда. Видимо, так посчитали кавказские родственники обрусевшего осетина, когда решили помочь ему, следуя древней традиции, прокатить его питерскую невесту до аула! Но что если в итоге в машине окажется совсем не та невеста, семья узнает главную тайну Давида, а для всех собравшихся гостей свадьбу все равно нужно будет провести? Тогда наступит «Кавказский Болливуд».
- Режиссёр
- Егор Сальников
- Актёры
- Мамука Патарава, Елизавета Кононова, Грант Тохатян, Дмитрий Красилов, Наталья Щукина, Армэн Арушанян, Арарат Кещян, Эвелина Бледанс, Алексей Бухтояров, Денис Доронин
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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2024-05-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия